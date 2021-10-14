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14.10.2021 12:33
Рубрика: Власть

Захарова напомнила Украине о дипломатическом иммунитете Поклонской

Текст: Юрий Когалов

Наталья Поклонская, назначенная послом в Кабо-Верде, обладает дипломатическим иммунитетом. Он защищает ее и во время пути в эту страну, и обратно. Об этом напомнила официальный представитель МИД РФ, комментируя заявления украинских деятелей о том, что Киев может попытаться добиться ее экстрадиции.

Фото: РИА Новости
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"Наталья Поклонская назначена послом РФ президентом России, и она будет представлять нашу страну - Российскую Федерацию. К Украине это не имеет никакого отношения", - подчеркнула дипломат. По ее словам, в качестве главы дипмиссии Поклонская, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, "обладает абсолютным иммунитетом от подобных заявленных или заявляемых кем бы то ни было действий".

Вместе с тем Захарова пожелала, чтобы Украина занималась вопросами правосудия на собственной территории. "Начать надо с первичного - как только у них это получится, как только они смогут реализовать правосудие на территории собственной страны, сразу могут приниматься за более масштабные задачи, а пока у них очень плохо получается реализовывать украинское правосудие на территории Украины. Пусть стараются", - отметила представитель МИД РФ.

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