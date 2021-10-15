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15.10.2021 02:53
Рубрика: Экономика

Газовщики и лифтеры попали под пристальный надзор жилинспекции

Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8587)
Организации, которые занимаются ремонтом лифтов или газового оборудования, будут чаще других попадать в поле зрения надзорных органов. Правительство утвердило требования к организации регионального государственного жилищного надзора.

В документе много принципиально новых положений, отмечает член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев. Во-первых, госжилнадзор не будет заниматься управляющими организациями. Он будет контролировать соблюдение жилищного законодательства и законодательства об энергосбережении другими компаниями, предпринимателями и гражданами, а также ТСЖ и ЖСК. "То есть госжилнадзор осуществляется в отношении ресурсоснабжающих организаций, организаций, обслуживающих лифты, внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование, регоператоров по обращению с твердыми коммунальными отходами, по капремонту", - поясняет Гордеев. Деятельность организаций, работающих по лицензии (к ним относится большинство управляющих компаний), будет контролироваться в рамках лицензионного контроля.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Во-вторых, вводится риск-ориентированный подход к проверкам. Для компаний устроят градацию по степени риска причинения ею вреда или ущерба. К организациям большего риска относятся те, чья деятельность касается домов, оборудованных лифтами и газифицированных. Будет учитываться также, были ли нарушения у проверяемого за последние три года.

От степени риска зависит, как часто будут проводиться плановые проверки. При высоком риске инспектора будут обязаны планово проверять один раз в два года, сейчас такая деятельность проверяется раз в три-пять лет, говорит директор АНП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая. При умеренном риске (репутация лучше) проводится либо документарная, либо выездная проверка раз в три года. Если риск низкий и прекрасная "история", то плановые проверки вообще не проводятся.

"Потребители должны понимать, что если они ленятся обращаться в госжилинспекцию и прощают нарушения, то они дают индульгенцию на проверки потенциальным нарушителям", - подчеркивает Гордеев.

Жилищные инспектора будут обязаны также заниматься профилактикой, отмечает Вепрецкая. Например, ежегодно выкладывать на свой сайт обобщения правоприменительной практики, могут объявлять организациям предупреждения и проводить профилактические беседы (они обязательны, например, для компаний высокого риска).

Госжилнадзор контролирует, к примеру, порядок перевода жилых помещений в нежилые, перепланировки, следит за корректностью установления платы за содержание и ремонт, а также ее пересчета при оказании некачественных услуг.

Экономика ЖКХ

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