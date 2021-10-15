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15.10.2021 09:14
Рубрика: Российский автопром

Корпус, молдинг, фиксатор: АвтоВАЗ запатентовал новые детали Vesta FL

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

АвтоВАЗ продолжает оформлять охранные документы на детали будущей рестайлинговой Lada Vesta, которая во внутризаводских документах обозначается приставкой FL (facelift). Об этом свидетельствует свежая выгрузка из базы данных Федерального института промышленной собственности.

Фото: Avtograd news
Раскрыт дизайн бамперов новой Lada Vesta

На сей раз компания получила патенты на промышленный образец четырех элементов - это облицовка аудиодинамика в передней двери, корпус вещевого ящика в передней панели, декоративный молдинг обивки двери и фиксатор замка.

В документах прямо не указано, для какой модели предназначены эти детали, однако сопоставление элементов салона со шпионскими фото интерьера Vesta FL приводит к однозначному выводу, что детали относятся именно к этой перспективной машине.

Вкратце напомним, что с модернизацией Vesta снаружи должна получить измененное оформление передней и задней частей кузова, модернизированные фары и фонари, новые бамперы, решетку радиатора, полностью новую переднюю панель салона (в дорогих комплектациях появится вертикальный дисплей медиасистемы). Выход модели на рынок запланирован на 2022 год.

Семейство Lada Vesta выпускается с 2015 года на завода Lada Ижевск и включает кузовные модификации седан и универсал. Линейка моторов модели состоит из бензиновых ВАЗ объемом 1,6 и 1,8 л (106 и 122 л.с. соответственно), а также Renault-Nissan объемом 1,6 л (113 л.с.). Двигатели ВАЗ агрегатируются только с пятиступенчатой "механикой", рено-ниссановский - с бесступенчатым вариатором Jatco. Помимо обычных выпускаются кросс-версии - с повышенным клиренсом и обвесом из неокрашенного пластика. Гамма семейства также включает спортмодификацию с форсированным до 145 л.с. 1,8-литровым мотором, механической коробкой передач Renault и доработанным шасси.

Фото: www.vk.com/ladavestaclub
Планшет в салоне новой Lada Vesta не понравился россиянам

Сегодня седан Веста стоит от 783 900 рублей в комплектации Classic с 1,6-литровым 106-сильным мотором и "механикой".

В конце августа АвтоВАЗ запатентовал для Vesta FL салонные дверные ручки, поручни, обрамление щитка приборов, а также консоль панели приборов в двух вариантах (с местом под магнитолу и с нишей под медиакомплекс).

#Lada