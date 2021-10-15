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15.10.2021 17:40
Рубрика: Общество

Кузнецова: Общей целью является защита, поддержка и благополучие семьи

Текст: Елена Новоселова
В воскресенье, 17 октября в России впервые будут праздновать День отца. "У нас уже есть День матери, День семьи, любви и верности, День защиты детей, но не было Дня отца. Благодаря Указу президента восстановлена справедливость, новый праздник - это символ гармоничного подхода к делу защиты семьи и детей", - заявила вице-спикер государственной Думы, открывая накануне круглый стол "Крепкая семья как главный фактор стабильности и процветания государства".
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Она подчеркнула, что общей целью является защита, поддержка и благополучие семьи. Для этого, считает Анна Кузнецова, нужно позаботиться о повышении ценности семьи и многодетности. "Если слышать друг друга, вместе с общественными организациями законодателям, органам исполнительной власти можно сделать многое", - цитирует ее пресс-служба Госдумы.

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Экс-омбудсмен по детям напомнила об акции "Безопасность детства", которая выявила, что число травмированных на игровых и спортивных площадках детей уменьшилось на 70 процентов. Есть и другие формы защиты детей, но они требуют более внимательного отношения. "Работа по наставничеству по факту ведется, но в законодательстве это направление не закреплено, и нужно восполнить этот пробел", - сказала Анна Кузнецова.

На заседании также был поддержан внесенный в Государственную Думу законопроект об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Также было предложено дополнить увеличением сроков административного надзора за теми, кто совершил такие преступления и вышел на свободу. Поддержку общественников получила и инициатива в рамках акции "Сохраним лес" о вручении каждой семье после рождения ребенка сертификата на посадку дерева.

Анна Кузнецова отметила, что от условий, в которых находится молодая семья, во многом зависит, станет ли она многодетной, и жилищный вопрос здесь играет одну из ключевых ролей. "Необходимо провести мониторинг успешно действующих в регионах программ поддержки молодых семей в жилищной сфере, взять их за основу как для тиражирования в регионах, так и для необходимых законодательных решений на федеральном уровне", - убеждена вице-спикер.

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