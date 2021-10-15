Минздрав и Минюст согласовали проект об онлайн-продаже рецептурных лекарств

В ведомстве уточнили, что в новой редакции документа расширен список запрещенных для онлайн-покупки препаратов. Изначально в него вошли только наркотические, психотропные препараты и спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов.

"Теперь среди вышеназванных препаратов - наркотические лекарственные препараты, психотропные лекарственные препараты, сильнодействующие лекарственные препараты, содержащие малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, радиофармацевтические лекарственные препараты, иммунобиологические лекарственные препараты, спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов", - отметили в Минэкономразвития.

Среди других новшеств - положение о создании единого реестра назначений лекарств, ведение которого будет осуществляться с использованием Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Это позволит вести централизованный электронный учет назначенных препаратов, включая регистрацию и хранение рецептов на них.

В ближайшее время законопроект будет внесен в правительство.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств могут запустить с 1 января 2022 года. Пилотными регионами станут Москва, а также Московская и Белгородская области.

"Вся инфраструктура для этого на сегодняшний день сформирована. В первую очередь я имею в виду сквозную прослеживаемость движения фармпрепаратов, которая прошла апробацию с электронными рецептами в формате QR-кодов", - уточнил министр.

В Ассоциации независимых аптек отмечали, что после легализации онлайн-торговли рецептурными препаратами доля проданных через интернет лекарств может вырасти до 35%.