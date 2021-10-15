На Украине анонсировали появление абсолютно "голой" Lada Granta

В гамме Lada Granta будет новая удешевленная версия, создание которой инициировал Запорожский автозавод, занимающийся сборкой Lada для местного рынка. Как пишет местное издание "Вся власть", упрощенный вариант выполнен на основе комплектации Classic Light и лишен кондиционера и даже аудиоподготовки. Других подробностей пока нет.

Украинские журналисты объясняют появление новой версии подорожанием машинокомплектов, которые отгружает АвтоВАЗ - только за этот год российский автогигант повышал на них цены 5 раз на 1-2%.

Заметим, что о подготовке Granta Classic Light ходили только слухи, в России версия в продажу не поступила. В августе ресурс клуб любителей Lada Granta FL со ссылкой на своих инсайдеров сообщал, что Classic Light станет новой самой дешевой версией и относительно нынешнего базового исполнения Standart будет отличаться отсутствием АБС и SOS-комплекса "ЭРА-ГЛОНАСС".

Сейчас Lada Granta в России стоит от 550 900 рублей. Базовая комплектация Standart включает АБС, "ЭРА-ГЛОНАСС", подушку безопасности водителя, полноразмерное запасное колесо и аудиоподготовку.