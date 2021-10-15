Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
15.10.2021 10:02
Рубрика: Легковые авто

На Украине анонсировали появление абсолютно "голой" Lada Granta

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Lada Фото: Пресс-служба Lada
Фото: Пресс-служба Lada

В гамме Lada Granta будет новая удешевленная версия, создание которой инициировал Запорожский автозавод, занимающийся сборкой Lada для местного рынка. Как пишет местное издание "Вся власть", упрощенный вариант выполнен на основе комплектации Classic Light и лишен кондиционера и даже аудиоподготовки. Других подробностей пока нет.

Фото: Скриншот с видео
Шеф-дизайнер Lada заинтриговал новой Niva. Концепт готов, но пока спрятан

Украинские журналисты объясняют появление новой версии подорожанием машинокомплектов, которые отгружает АвтоВАЗ - только за этот год российский автогигант повышал на них цены 5 раз на 1-2%.

Заметим, что о подготовке Granta Classic Light ходили только слухи, в России версия в продажу не поступила. В августе ресурс клуб любителей Lada Granta FL со ссылкой на своих инсайдеров сообщал, что Classic Light станет новой самой дешевой версией и относительно нынешнего базового исполнения Standart будет отличаться отсутствием АБС и SOS-комплекса "ЭРА-ГЛОНАСС".

Сейчас Lada Granta в России стоит от 550 900 рублей. Базовая комплектация Standart включает АБС, "ЭРА-ГЛОНАСС", подушку безопасности водителя, полноразмерное запасное колесо и аудиоподготовку.

#Lada