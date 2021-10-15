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15.10.2021 12:26
Рубрика: Общество

Нарышкин предложил отметить как большой праздник 225-летние Владимира Даля

Текст: Владимир Емельяненко

В 2026 году исполняется 225 лет со дня рождения автора и составителя знаменитого "Толкового словаря живого великорусского языка" Владимира Даля. Юбилей лексикографа и писателя Владимира Даля отметить как государственный праздник предложил глава Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. С таким предложением он выступил, вручая награды группе научных сотрудников Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля.

Фото: РИА Новости
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"Отдельно хотел бы сказать несколько слов о предстоящем в 2026 году 225-летии со дня рождения Владимира Ивановича Даля, - заметил Сергей Нарышкин. - Освоение его колоссального наследия стало важнейшим направлением в работе литературного музея. Даль был не только выдающимся лингвистом, но и известным прозаиком, практикующим военным врачом, мореплавателем и этнографом. Полагаю, что предстоящий юбилей следует отметить на государственном уровне. А накопленный литературным музеем опыт позволяет ему стать основной площадкой проведения соответствующих памятных мероприятий".

Нарышкин сказал об этом на заседании оргкомитета по подготовке 100-летия Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля. Отметив, что Музей Даля вносит "неоценимый вклад в развитие отечественной культуры", он предложил объединить усилия оргкомитета и готовить сразу два праздничных события - 100-летие Музея Даля и 225-летие со дня рождения Владимира Даля.

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