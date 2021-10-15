Появились подробности о новом поколении Skoda Superb

Прототипы новой генерации Skoda Superb уже выехали на дороги для тестов. Издание Auto Express не только пофантазировало, как может выглядеть автомобиль, но и разузнало некоторые подробности о будущей новинке.

Новый Superb по-прежнему базируется на модульной архитектуре Volkswagen Group - MQB, но он больше актуальной версии модели. Увеличенная колёсная база позволит дистанцироваться флагманскому седану от Skoda Octavia и предложить клиентам новый уровень комфорта. Отличительными чертами дизайна станут одинарная плечевая линия, увеличенный задний свес и крышка багажника "почти как у купе".

В линейку двигателей войдут двухлитровые турбированные бензиновые и дизельные агрегаты, которые будут соответствовать нормам "Евро-7". И да, у Superb появится гибридная версия, разработка которой, по словам представителей компании, окупится за счёт статуса автомобиля: его в отличие, например, от Kodiaq закупают государственные структуры и корпоративные автопарки.

Генеральный директор Skoda Томас Шефер говорит, что интерьер Skoda Superb нового поколения - огромный шаг вперёд. Это в первую очередь касается взаимодействия пользователя с устройствами. Решения, применённые на Superb, в дальнейшем будут реализованы на втором поколении Skoda Kodiaq.

"Мы увидим некоторые элементы от Enyaq iV, но думаем, что нам нужно сделать больше традиционных элементов управления, не только делая ставку на самый большой дисплей в сегменте (намёк на то, что Superb может получить 13-дюймовый тачскрин, - прим. "РГ"). Если есть бренд, автомобили которого должны быть функциональными, понятными и простыми в использовании, то это Skoda", - сказал Шефер.

Напомним, то, что продемонстрирует Skoda Superb, важно не только для Kodiaq: чешский флагман является прототипом для нового Volkswagen Passat.

Выход Superb новой генерации на рынок запланирован на 2023 год.