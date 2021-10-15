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15.10.2021 15:40
Рубрика: Легковые авто

Появились подробности о новом поколении Skoda Superb

Текст: Константин Руссов
Фото: Auto Express Фото: Auto Express
Фото: Auto Express

Прототипы новой генерации Skoda Superb уже выехали на дороги для тестов. Издание Auto Express не только пофантазировало, как может выглядеть автомобиль, но и разузнало некоторые подробности о будущей новинке.

Фото: Пресс-служба Skoda
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Новый Superb по-прежнему базируется на модульной архитектуре Volkswagen Group - MQB, но он больше актуальной версии модели. Увеличенная колёсная база позволит дистанцироваться флагманскому седану от Skoda Octavia и предложить клиентам новый уровень комфорта. Отличительными чертами дизайна станут одинарная плечевая линия, увеличенный задний свес и крышка багажника "почти как у купе".

В линейку двигателей войдут двухлитровые турбированные бензиновые и дизельные агрегаты, которые будут соответствовать нормам "Евро-7". И да, у Superb появится гибридная версия, разработка которой, по словам представителей компании, окупится за счёт статуса автомобиля: его в отличие, например, от Kodiaq закупают государственные структуры и корпоративные автопарки.

Генеральный директор Skoda Томас Шефер говорит, что интерьер Skoda Superb нового поколения - огромный шаг вперёд. Это в первую очередь касается взаимодействия пользователя с устройствами. Решения, применённые на Superb, в дальнейшем будут реализованы на втором поколении Skoda Kodiaq.

Фото: Пресс-служба FAW
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"Мы увидим некоторые элементы от Enyaq iV, но думаем, что нам нужно сделать больше традиционных элементов управления, не только делая ставку на самый большой дисплей в сегменте (намёк на то, что Superb может получить 13-дюймовый тачскрин, - прим. "РГ"). Если есть бренд, автомобили которого должны быть функциональными, понятными и простыми в использовании, то это Skoda", - сказал Шефер.

Напомним, то, что продемонстрирует Skoda Superb, важно не только для Kodiaq: чешский флагман является прототипом для нового Volkswagen Passat.

Выход Superb новой генерации на рынок запланирован на 2023 год.

Фото: Auto Express
#Skoda