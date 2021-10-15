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15.10.2021 13:55
Рубрика: Власть

Путин: Для адаптации в России мигранты должны знать русский язык

Текст: Кира Латухина
Мигранты из СНГ, работающие в России, должны как минимум знать русский язык, а также понимать культуру нашей страны, чтобы не только зарабатывать, но и жить полноценной жизнью.
Фото: Евгений Паулин / РИА Новости Фото: Евгений Паулин / РИА Новости
Фото: Евгений Паулин / РИА Новости

Об этом заявил президент Владимир Путин на саммите СНГ, который прошел в формате видеоконференции.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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"Все мы хорошо понимаем и знаем, сколько трудовых мигрантов из стран Содружества работает в России. И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь в России", - заметил Путин. "Как минимум, нужно знать русский язык. Нужно понимать, что такое Россия, что такое культура России, взаимоотношения между народами России, да и бывшего Советского Союза - для того, чтобы интегрироваться и не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в нашей стране", - подчеркнул он.

Президент также напомнил о решении провести в странах СНГ в 2023 году "Год русского языка как языка межнационального общения".

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