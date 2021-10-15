Фото: Ученые показали первую в мире съедобную вакцину от COVID-19

Ученые из Института экспериментальной медицины показали, как проходят доклинические испытания съедобной вакцины, по вкусу она будет напоминать ряженку.

К слову, съедобная вакцина изготавливается на основе молочных продуктов. Фрагмент созданного генома коронавируса встраивается в геном молочнокислых бактерий. Получается закваска, обеспечивающая иммунный ответ.

В ходе доклинических испытаний съедобную вакцину проверяли на лабораторных животных. Разработчики вакцины отмечали, что подопытные мыши с удовольствием ели вакцину, совмещая обед с формированием иммунного ответа.

Ожидается, что доклинические испытания вакцины будут завершены до конца года, а в 2022-м разработчики приступят к клиническим испытаниям препарата.