В Петербурге 80% работников транспортных компании получили QR-коды

В Петербурге у 80 процентов работников транспортных компаний имеются сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании, сообщает пресс-служба Смольного.

Еще у 6,2 процента сотрудников имеются официально оформленные медотводы. Всего в транспортной отрасли Петербурга трудится 40752 человека.

Напомним, еще в середине лета городские власти ввели обязательную вакцинацию для ряда сфер, связанной с общением с людьми. Транспортные компании оказались в числе тех, кому надо направлять сотрудников на прививки.

Но успокаиваться на достигнутых показателях рано, на днях региональное управление Роспотребнадзора ужесточило требования к обязательной вакцинации. К 15 декабря доля привитых в ряде отраслей должна достигнуть 80 процентов. В оставшиеся 20 включены сотрудники, которые недавно переболели или имеют медотводы.

Стоит отметить, что в приказах об обязательной вакцинации упоминаются и сотрудники таксомоторных компаний. По данным Смольного, ряд крупных агрегаторов такси организовали на своих площадках пункты вакцинации водителей, еще один перевозчик открыл точку, где прививки от коронвируса могут сделать не только таксисты, но и курьеры, занимающиеся доставкой товаров.