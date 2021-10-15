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15.10.2021 14:42
Рубрика: Происшествия

Видео: В Астрахани задержан насильник волгоградской школьницы

Текст: Николай Грищенко

В Астрахани сотрудники полиции и СК России задержали сбежавшего из колонии-поселения в Ульяновской области. 29-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 15-летней девочки в Волгограде и жительницы Астрахани, а также ряде разбойных нападений.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
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Отбывавший наказания в исправительной колонии №3 в селе Тиинск Ульяновской области мужчина сбежал 4 октября во время работ на сельскохозяйственном участке. 10 октября преступник напал на 15-летнюю школьницу в Кировском районе Волгограда и надругался над ребенком.

После проведения ряда экспертиз сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого в тяжком преступлении. Задержать злоумышленника по горячим следам не удалось. За помощь в задержании насильника была объявлена премия в размере 300 тысяч рублей.

"Вечером 14 октября подозреваемый, находясь неподалеку от одного из домов в районе гаражей Астрахани, угрожая ножом местной жительнице, похитил у нее мобильный телефон, после чего под угрозой убийством изнасиловал ее", - сообщает пресс-служба СК.

Однако в этот раз скрыться насильнику не удалось и его задержали. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ, в том числе "разбойное нападение" и "изнасилование". Уголовное дело по статье "Халатность" также заведено на сотрудников колонии №3 в Ульяновской области.

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