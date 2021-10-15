Самый дешевый кроссовер в мире заработал в краш-тесте 5 звезд

Новейший кроссовер Tata Punch удостоился максимального 5-звездочного рейтинга за пассивную безопасность в независимом краш-тесте некоммерческой ассоциации Global NCAP.

Punch представили в начале октября - это субкомпактный пятидверный кроссовер, созданный концерном Tata Motors, крупнейшим автопроизводителем Индии. Высокий уровень пассивной безопасности модели удивителен, поскольку Punch обещает быть одним из самых дешевых кроссоверов в мире. На индийском рынке цена этой модели стартует от 500 тысяч местных рупий (около 475 тысяч рублей).

Ударному испытанию подвергли кроссовер в базовой комплектации, он укомплектован фронтальными подушками безопасности и креплениями Isofix для детских сидений.

Global NCAP проводит только два вида краш-тестов. Это фронтальный удар о деформируемый барьер с 40-процентным перекрытием на скорости 64 км/ч (как в протоколе Euro NCAP 1997 года) и боковой удар тележкой, имитирующей другой легковой автомобиль (скорость - 50 км/ч, ширина деформируемого модуля - 1500 мм). Штаб-квартира Global NCAP располагается в Лондоне, но тестирует она машины в основном для рынка Индии.

По результатам тестов Punch сохранила структурную целостность силовой клетки кузова. Защита головы, шеи, груди, коленей водителя и переднего пассажира на хорошем уровне. Есть небольшая вероятность травм большеберцовых костей водителя. Деформация пола в передней части салона от удара незначительная. Защита детей 3 и 1,5 лет оценивается на 4 звезды из 5 - риск травм головы и груди невысокий.

Длина, ширина и высота Tata Punch составляют 3840, 1822 и 1635 мм соответственно, колесная база - 2450 мм. Под капотом установлен 1,2-литровый бензиновый мотор мощностью 83 л.с., он сочетается с 5-ступенчатой МКП или "роботом". Привод - передний.