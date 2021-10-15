Постановление администрации Тамбовской области от 15 октября 2021 года № 772 "О внесении изменений в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области" (в редакции от 06.09.2021) следующие изменения:

в пункте 4 абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации и календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Тамбовской области (далее - Мероприятия) при соблюдении требований Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.";

дополнить абзацами пятым-девятым следующего содержания:

"Допуск зрителей на площадки проведения Мероприятий осуществляется при условии использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, соблюдения социального дистанцирования (1,5 метра), в том числе при нахождении в зрительской зоне.

Обязательным условием допуска зрителей на Мероприятия является наличие у них (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) одного из документов:

сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 либо QR-кода, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (далее - QR-код), в электронном виде (на бумажном носителе), либо справки медицинской организации о прохождении вакцинации от COVID-19;

справки (заключения) медицинской организации либо QR-кода, подтверждающих, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев до посещения Мероприятия;

документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции в электронном виде (на бумажном носителе), выданного не ранее чем за 72 часа до посещения Мероприятия;";

абзац:

"на проведение голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, а также на иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 г, в течение нескольких дней подряд - 17, 18 и 19 сентября 2021 г." признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 16.10.2021.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Временно исполняющий обязанности главы администрации области М.Б.Егоров







