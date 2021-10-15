В пользу гематолога Мисюриной за уголовное преследование взыскано 4 млн

Государство принесло извинения гематологу Елене Мисюриной за уголовное преследование. С нее сняли обвинения и постановили взыскать в ее пользу более 4 миллионов рублей из казны РФ.

Напомним, гематолог Елена Мисюрина обвинялась по уголовному делу из-за смерти пациента. По версии следствия, 25 июля 2013 года врач-гематолог московской частной клиники Мисюрина, проводя трепанобиопсию, нарушила методику, тактику и технику выполнения этой манипуляции и своими действиями причинила пациенту сквозные повреждения кровеносных сосудов, от которых он через несколько дней умер. 22 января 2018 года Черемушкинский суд Москвы признал Мисюрину виновной и приговорил к двум годам колонии общего режима. Однако в Генпрокуратуре РФ отмечали, что в ходе расследования были допущены нарушения, а собранные и исследованные доказательства не позволяли сделать однозначный вывод о доказанности вины гематолога.

Позднее Мосгорсуд приговор отменил и направил дело в прокуратуру. В декабре 2020 года Второй кассационный суд общей юрисдикции признал незаконной отмену приговора и отправил дело на новое апелляционное рассмотрение. Мосгорсуд 4 марта окончательно отменил приговор Черемушкинского суда Москвы и прекратил уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.

Теперь, как сообщили в пресс-службе Черемушкинского суда, "в пользу Мисюриной с РФ в лице Министерства финансов РФ за счет казны РФ в счет возмещения имущественного вреда, причиненного в результате уголовного преследования, взыскано 4 миллиона 282 тысячи рублей".