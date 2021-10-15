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15.10.2021 01:55
Рубрика: В мире

Virgin Galactic отложила запуск коммерческих полетов на конец 2022 года

Американская компания миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic перенесла начало коммерческих суборбитальных полетов на четвертый квартал следующего года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы компании.

Фото: blueorigin.com
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Такое решение связано с необходимостью доработки оборудования, а также проведения дополнительных тестов конструкции и материалов аппаратов. "Программа по доработке стартует на месяц позже, чем предполагалось, а начало оказания коммерческих услуг теперь ожидается в четвертом квартале 2022 года", - отметили в компании. За это время будет осуществлен уже анонсированный ранее тестовый полет космолета Unity 23, однако точная дата запуска не указывается.

Напомним, 11 июля Ричард Брэнсон вместе с командой из пяти человек совершил экспериментальный полет на высоту около 90 километров (к линии Кармана, считающейся границей стратосферы Земли и космоса) на борту аппарата Unity-22. Там экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. После этого аппарат совершил посадку на территории частного космодрома в штате Нью-Мехико.

В августе стало известно, что Компания Virgin Galactic объявила о продаже билетов в космос. Самый дешевый обойдется в 450 тысяч долларов. Есть также "семейный пакет". Желающие отправиться на орбиту без попутчиков могут выкупить весь рейс.

В мире США Общество Космос

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