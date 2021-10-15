Выросшая из лапшичного бизнеса автокомпания готовится выйти на рынок США

В июле 2021 года стало известно, что компания VinFast из Вьетнама начинает экспансию мировых рынков: было заявлено об открытии официальных представительств в США, Канаде, Франции, Германии и Нидерландах. Теперь появились более конкретные сроки по выводу моделей на рынок Соединённых Штатов.

В VinFast заявили, что намерены провести на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре мировую премьеру двух новых электрических моделей. На данный момент известно, что это будут среднеразмерный и большой кроссоверы, которые получили индексы e35 и e36 соответственно.

В компании говорят, это будут электрокары премиум-класса, оснащённые высокотехнологичной информационно-развлекательной системой с виртуальным помощником и возможностями распознавания голоса, управления жестами и так далее.

В настоящее время единственным электрокаром в линейке VinFast является модель e34, оснащённая одним электромотором мощностью 147 л.с и имеющая дальность хода до 300 км по циклу NEDC.

Другие модели VinFast созданы на платформе европейских моделей прошлых поколений: например, кроссоверы Lux SA2.0 и President базируются на "тележке" BMW X5 (F15), седан Lux A2.0 - "пятёрка" BMW, хэтчбек Fadil - перелицованный Opel Karl Rocks. Также VinFast занимается выпуском широкой линейки мототехники.

Компанию основал первый долларовый миллионер во Вьетнаме Фам Нят Выонг, приумноживший капитал на производстве лапши быстрого приготовления на Украине в 90-х.