"Электрички" лапшичного барона начинают покорение мировых рынков

VinFast - автопроизводитель из Вьетнама, основателем которого является первый долларовый миллионер в стране Фам Нят Выонг, приумноживший капитал на производстве лапши быстрого приготовления в Украине в 90-х. VinFast выпускала машины для внутреннего рынка, и вот амбиции Выонга по выходу на мировые рынки начинают реализовываться.

В официальном сообщении компании говорится об открытии официальных представительств на территории США, Канады, Франции, Германии и Нидерландов. В VinFast заявили, что это подготовительный шаг, необходимый для организации бизнеса в мировом масштабе.

Для консультации и подготовки к запуску VinFast наняла экспертов, имеющих богатый опыт в автомобильной сфере: раньше они работали в Tesla, BMW, Porsche, Toyota, Nissan.

Отмечается, что все модели будут адаптированы под запросы клиентов каждого из рынков, на которых будет представлена продукция VinFast. Официально объявлены модели, которые будут экспортироваться в Америку и Европу: электрокары VF e35 и VF e36, которые представят в марте 2022 года.

"Это революционные электрические внедорожники с впечатляющей внешностью и первоклассным салоном, отвечающие самым высоким стандартам безопасности NHTSA и Euro NCAP", - заявили в компании.

Также в VinFast верят, что отказ большинства прогрессивных стран от машин с ДВС в пользу электрокаров, - уникальный шанс занять нишу в глобальном автомобильном секторе.

В настоящее время модельный ряд VinFast представлен компактным кроссовером Lux SA2.0, созданным на платформе старого BMW X5, роскошным SUV President, который также скроен на основе "икс-пятого" (F15), седаном Lux A2.0 (на "тележке" BMW 5 Series), хэтчбеком Fadil (перелицованный Opel Karl Rocks) и широкой линейкой мототехники.

Единственным электрокаром в модельном ряду VinFast является VF e34, оснащённый 147-сильным электромотором и литий-ионным аккумулятором, обеспечивающим автономность до 300 км по циклу NEDC.

Ранее в VinFast неоднократно заявляли, что могут начать продажи автомобилей в России.

Фото: Пресс-служба VinFast.