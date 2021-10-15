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Вышел тизер шестого сезона "Чужестранки"

Новости
    15.10.2021, 11:18
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети появился тизер трейлера шестого сезона сериала о "Чужестранка" (Outlander). Дата премьеры обозначена как "начало 2022".

Фото: twitter.com/ Matt Reeves
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Сериал снят по книгам Дианы Гэблтон. Героиня, медсестра Клэр Рэндалл (Катрина Балф, "Дьявол носит Prada", "Ford против Ferrari"), после Второй мировой войны в 1945 году воссоединяется со своим мужем и пара отправляется в путешествие в Шотландию. Во время прогулки среди древних камней, женщина волшебным образом оказывается в 1743 году. Там быстро находится применение ее медицинским навыкам.

В первом же сезоне Клэр выдают замуж за Джейми Фрейзера (Сэм Хьюэн, "Бладшот", "Шпион, который меня кинул"), потому что женщина в ее возрасте в XVIII веке не должна быть одна. Молодые быстро нашли общий язык, затем последовала череда разнообразных событий, в том числе скачков Клэр туда-обратно во времени.

Действие шестого сезона разворачивается в 1773 году в североамериканских колониях Великобритании. Губернатор обращается к мужу Клэр за помощью в защите королевской власти в Северной Каролине после "Бостонского чаепития". Жена рассказывает, чем закончится история и они пытаются избежать опасности.

Сериал уже был продлен на 7 сезон.

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