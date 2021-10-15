Указ главы Республики Саха (Якутия) от 15 октября 2021 года № 2089 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с учетом предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия) от 8 октября 2021 г. № 14-00-03/48-2021 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1293 "О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:

"4.1. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории Республики Саха (Якутия), пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (ревакцинацию) по истечении 6 месяцев после предыдущей вакцинации, лицам, переболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) - по истечении 6 месяцев со дня выздоровления.";

2) пункт 19 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) обеспечить за счет собственных средств проведение лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции на наличие РНК SARS-CoV2 или иммунохроматографическим методом на наличие антигена SARS-CoV2 в отношении работников.".

2. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, дополнив пунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1. Допуск совершеннолетних граждан осуществляется при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтверждаемых QR-кодом, полученных с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус", и документа, удостоверяющего личность:

1) с 20 октября 2021 года в:

театры, концертные организации;

кинотеатры;

музеи, библиотеки, организации, осуществляющие выставочную деятельность;

дома культуры, культурно-досуговые организации, творческие студии;

2) с 25 октября 2021 года в:

фитнес-клубы и тренажерные залы;

бассейны;

спортивные залы, крытые манежи, лыжные базы, крытые ледовые катки, спортивно-досуговые организации, центры тестирования Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне";

3) с 1 ноября 2021 года в:

рестораны, кафе, столовые;

банкетные залы.".

3. Внести в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденные Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143, следующие изменения:

1) пункт 2.1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) соблюдать требование о предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтверждаемых QR-кодом, полученных с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг

"Госуслуги.Стопкоронавирус", и документа, удостоверяющего личность, в случаях, предусмотренных правовыми актами Главы Республики Саха (Якутия).";

2) в пункте 2.8 слова "подпунктов 3, 4 пункта 2.1" заменить словами "подпункта 3 пункта 2.1";

3) подпункт 10 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

"10) соблюдать требования о приостановлении деятельности или условия, установленные правовыми актами Главы Республики Саха (Якутия), при которых допускается осуществление деятельности на территории Республики Саха (Якутия);";

4) пункт 3.7 после слов "методом ИХА" дополнить словами ", сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)".

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

5. Подпункт 2 пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 17 марта 2020 года.

6. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







