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16.10.2021 08:04
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ начнет следующую неделю с двухдневного простоя

Текст: Константин Руссов
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости

Исполнительный вице-президент по производству и управлению цепочкой поставок АвтоВАЗа Михаил Рябов подписал в очередной раз приказ о введении режима простоя для ряда производств начиная со следующей недели.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Линия B0 (Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero) не будет работать с 18 по 20 октября. СКП Kalina (семейство автомобилей Lada Granta) простоит без дела с 18 по 19 октября. Производство Lada Niva Travel и Niva Legend продолжится в обычном режиме.

Напомним, что, предположительно, в связи с отсутствием компонентов АвтоВАЗ до конца года не будет выпускать автомобили, оснащённые топовой мультимедиа EnjoY Pro. Также компании пришлось отказаться от установки "ЭРА-ГЛОНАСС" и системы стабилизации ESC.

#Lada