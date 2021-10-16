АвтоВАЗ начнет следующую неделю с двухдневного простоя

Исполнительный вице-президент по производству и управлению цепочкой поставок АвтоВАЗа Михаил Рябов подписал в очередной раз приказ о введении режима простоя для ряда производств начиная со следующей недели.

Линия B0 (Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero) не будет работать с 18 по 20 октября. СКП Kalina (семейство автомобилей Lada Granta) простоит без дела с 18 по 19 октября. Производство Lada Niva Travel и Niva Legend продолжится в обычном режиме.

Напомним, что, предположительно, в связи с отсутствием компонентов АвтоВАЗ до конца года не будет выпускать автомобили, оснащённые топовой мультимедиа EnjoY Pro. Также компании пришлось отказаться от установки "ЭРА-ГЛОНАСС" и системы стабилизации ESC.