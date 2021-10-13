АвтоВАЗ прекратил выпуск Lada с топовой мультимедиа EnjoY Pro

Автомобили Lada Granta, Vesta и Xray получили в апреле 2021 года новую мультимедийную систему EnjoY Pro, являющейся самой продвинутой из тех, что предлагает автопроизводитель. Однако теперь появилась информация, что, как минимум, до конца года выпуск машин с такой ММС осуществляться не будет.

Об этом со ссылкой на производственный план компании пишет группа "Нетипичный АвтоВАЗ". Так, ожидалось, что EnjoY Pro можно будет увидеть на Xray в спецверсии Club в декабре, но таких машин в новом утверждённом плане по выпуску не оказалось.

Таким образом, автомобили Lada можно будет купить только с упрощённой версией мультимедиа EnjoY, у которой экран на дюйм меньше, чем у Pro-версии, и составляет 7 дюймов, также уменьшено разрешение дисплея - с 1280х720 пикселей до 800х480 пикселей.

Младшая мультимедиа лишена модуля Wi-Fi, встроенной навигации, возможности подключения LTE-модема и одного USB-порта (остался один). При этом остались некоторые сервисы "Яндекса", поддержка Android Auto и Apple CarPlay, камера заднего вида, Bluetooth, встроенный сдвоенный микрофон и технология объёмного звучания Arkamys.