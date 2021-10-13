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13.10.2021 09:38
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ прекратил выпуск Lada с топовой мультимедиа EnjoY Pro

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Lada Фото: Пресс-служба Lada
Фото: Пресс-служба Lada

Автомобили Lada Granta, Vesta и Xray получили в апреле 2021 года новую мультимедийную систему EnjoY Pro, являющейся самой продвинутой из тех, что предлагает автопроизводитель. Однако теперь появилась информация, что, как минимум, до конца года выпуск машин с такой ММС осуществляться не будет.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Модели Lada будут выпускаться некомплектными до конца года

Об этом со ссылкой на производственный план компании пишет группа "Нетипичный АвтоВАЗ". Так, ожидалось, что EnjoY Pro можно будет увидеть на Xray в спецверсии Club в декабре, но таких машин в новом утверждённом плане по выпуску не оказалось.

Таким образом, автомобили Lada можно будет купить только с упрощённой версией мультимедиа EnjoY, у которой экран на дюйм меньше, чем у Pro-версии, и составляет 7 дюймов, также уменьшено разрешение дисплея - с 1280х720 пикселей до 800х480 пикселей.

Младшая мультимедиа лишена модуля Wi-Fi, встроенной навигации, возможности подключения LTE-модема и одного USB-порта (остался один). При этом остались некоторые сервисы "Яндекса", поддержка Android Auto и Apple CarPlay, камера заднего вида, Bluetooth, встроенный сдвоенный микрофон и технология объёмного звучания Arkamys.

Модели Lada подорожают в шестой раз за год
#Lada