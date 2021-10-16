Экипаж МКС разбудила сирена из-за сбоя модуля "Звезда"

Экипаж Международной космической станции ночью разбудил звук сработавшей сирены. Это произошло из-за сбоя в системе управления модуля "Звезда".

"У нас сейчас сработало оповещение… Через секунду снялось​​​. Но была сирена по станции", - рассказал космонавт Антон Шкаплеров специалисту подмосковного Центра управления полетами, передает РИА Новости.

Сирена сработала из-за того, что временно отключилось навигационное обеспечение в системе управления движением и навигации модуля "Звезда".

В пятницу МКС ненадолго потеряла ориентацию при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18". На этом корабле 17 октября на Землю должен вернуться российский киноэкипаж после съемок фильма "Вызов".

Позже ориентацию в пространстве восстановили с помощью двигателей российского сегмента станции. В "Роскосмосе" отметили, что потеря ориентации не угрожала экипажу и МКС.