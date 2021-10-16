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Названа дата проведения "Золотого глобуса" в 2022 году

Новости
    16.10.2021, 19:25
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: HFPA / AFP Фото: HFPA / AFP
Фото: HFPA / AFP

В Голливуде определились с датой проведения 79-ого "Золотого глобуса". Несмотря на череду скандалов, которая сопровождала кинопремию в этом году, дата мероприятия определена - как сообщает Variety, награждение состоится 9 января.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Крайний срок подачи заявок на претендующие фильмы и телешоу - 15 ноября. Номинации огласят 13 декабря.

Напомним, в январе 2021 года премию сотряс "толерантный скандал". Голливудскую ассоциацию иностранной прессы (HFPA), которая проводит это мероприятие, обвинили в нечестном подборе прессы и отсутствии в составе ассоциации чернокожих. Тогда же актриса Скарлетт Йоханссон ("Черная вдова", "Мстители", "Люси") раскритиковала HFPA, заявив, что надо дистанцироваться от ассоциации и ее мероприятий. Ее примеру последовал коллега по "Мстителям" Марк Руффало, а голливудская звезда Том Круз и вовсе отказался от всех трех своих "глобусов", полученных ранее.

Кроме, того телеканал NBC, транслировавший премию многие годы, отказался от вещания. В этом году организаторы сообщили, что "Золотой глобус" состоится "с партнером по телевещанию или без него".

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