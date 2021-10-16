Новак назвал иждивенческим подход Украины к газовому вопросу

Украина ведет себя так, будто им кто-то постоянно что-то должен, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Россия должна что-то, Европа должна, США должны, иждивенческий чисто подход. Вот вы обязаны использовать нашу газотранспортную систему, вы обязаны поставлять в Европу, для того чтобы мы могли реверсом брать оттуда", - сказал вице-премьер в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

Также Новак отметил, что желание Киева переплачивать за российский газ 20-30% при заборе его реверсом, вызывает удивление. Украина отказалась покупать газ у Москвы напрямую, однако продолжает отбирать топливо во время транзита, что обходится дороже.

Кроме того, Украина настаивает на сохранении и увеличении транзита российского газа через свою территорию. Сейчас между странами заключен договор, действующий до конца 2024 года. Ранее в Кремле назвали условие, при котором транзит может быть увеличен.