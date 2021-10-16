В Москве построят 35 новых станций метро до конца 2024 года

В столице до конца 2024 года планируется построить 35 новых станций и 76 километров линий метро. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В течение оставшихся месяцев этого года в столице планируется завершить строительство 17,5 километра линий метро и девяти станций, а также закончить реконструкцию станции "Каховская". В последующие три года предполагается построить еще 58,5 километра линий и 25 станций", - цитирует его официальный сайт столичной мэрии.

Приоритетным проектом остается строительство большой кольцевой линии подземки, отметил Бочкарев. В то же время будет продолжено строительство новой Троицкой линии, продление существующей Калининско-Солнцевской ветки до аэропорта Внуково, а Сокольнической - до станции "Потапово". Также Люблинско-Дмитровская линия дойдет до поселка Северный.

Кроме того, подчеркнул заммэра, начнется создание новых Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий подземки, а Арбатско-Покровская ветка будет продлена до Гольяново.