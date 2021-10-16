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16.10.2021 12:00
Рубрика: Происшествия

Во Владикавказе после бунта в колонии возбудили дело

Текст: Анна Юркова (Северная Осетия)

Во Владикавказе следователи возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков в исправительной колонии № 1. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Республике Северная-Осетия - Алания.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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По информации следственного ведомства, накануне около 15.30 часов дня не менее двухсот осужденных, отбывающих наказание в ИК-1, подняли бунт. Учиненные беспорядки сопровождались погромами и уничтожением имущества - видеокамер, ограждений и другого оборудования. Прибывшие на место бойцы спецподразделений взяли ситуацию под контроль. Как сообщили в ФСИН России, пострадавших среди сотрудников колонии и заключенных нет.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1, 2 статьи 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках), - уточнили в пресс-службе следственного ведомства республики. - Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается".

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