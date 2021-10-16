Во Владикавказе после бунта в колонии возбудили дело

Во Владикавказе следователи возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков в исправительной колонии № 1. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Республике Северная-Осетия - Алания.

По информации следственного ведомства, накануне около 15.30 часов дня не менее двухсот осужденных, отбывающих наказание в ИК-1, подняли бунт. Учиненные беспорядки сопровождались погромами и уничтожением имущества - видеокамер, ограждений и другого оборудования. Прибывшие на место бойцы спецподразделений взяли ситуацию под контроль. Как сообщили в ФСИН России, пострадавших среди сотрудников колонии и заключенных нет.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1, 2 статьи 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках), - уточнили в пресс-службе следственного ведомства республики. - Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается".