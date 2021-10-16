В России разработали изменения в ПДД для электросамокатов и гироскутеров

МВД и Минтранс РФ предложили внести в правила дорожного движения (ПДД) изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на проект постановления правительства РФ, который есть в распоряжении агентства.

В документе впервые дано определение СИМ. Это транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя. К ним отнесены электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и пр.

В документе предлагается ограничить максимальную скорость 25 км/ч, а массу СИМ, имеющего право для совмещенного передвижения с пешеходами, 35 килограммами. Движение детей в возрасте младше 7 лет должно осуществляться только в сопровождении взрослых.

Лицам в возрасте до 7 лет можно передвигаться на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов), пешеходным зонам. Лицам старше 14 лет разрешили двигаться на СИМ по обочине дороги или правому краю проезжей части при отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек, а также там, где на дороге действует ограничение скорости до 60 км/ч.

При этом гражданам, использующим средства индивидуальной мобильности, предлагается запретить обгон или объезд с левой стороны транспортных средств. Указывается также, что водителям СИМ необходимо руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов.

Напомним, в сентябре сообщалось, что в России резко выросло число ДТП с участием электросамокатов. За семь минувших месяцев произошло 266 подобных аварий (на 66 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года). Восемь человек погибли, в том числе один ребенок. По данным МВД, лидерами по количеству происшествий с электросамокатами стали Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский край, Татарстан и Подмосковье. После ряда резонансных ДТП власти ввели ограничения для самокатов.