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17.10.2021 01:56
Рубрика: Общество

"Киноэкипаж" перешел с МКС в "Союз" для возвращения на Землю

Космонавт Олег Новицкий, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд перешли с Международной космической станции в корабль "Союз МС-18". В 23:41 по московскому времени люки между модулем "Наука" и кораблем "Союз" были закрыты, сообщает РИА Новости.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Теперь россиянам предстоит облачиться в аварийно-спасательные скафандры и проверить их герметичность, а также занять места в спускаемом аппарате, который приземлится в 7:35 по московскому времени в степи Казахстана - недалеко от населенного пункта Жезказган.

Шипенко и Пересильд прибыли на МКС 5 октября. И 12 суток снимали на орбите они первый художественный фильм в космосе "Вызов".

Напомним, читатели "Российской газеты" могут в режиме реального времени наблюдать за возвращением "киноэкипажа" на Землю.

В 4:14 (мск) - разделение корабля и модуля "Наука" российского сегмента МКС. С 3:30 - прямая трансляция здесь.

В 07:35 (мск) - приземление спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18" в Казахстане. С 6:30 - прямая трансляция здесь.

Общество Космос

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