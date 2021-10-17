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Рубрика: Общество

Космонавт Самокутяев назвал факторы, осложняющие возвращение с орбиты

Текст: Александр Емельяненков
Еще за сутки до перехода Олега Новицкого, Юлии Пересильд и Клима Шипенко в спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев порадовал их известием о хорошей погоде, которая прогнозируется в месте ожидаемой посадки рано утром 17 октября. И на языке профессионалов, хорошо понятном Олегу Новицкому и самому Соловьеву, уверенно добавил: сядете без "кувырков".
Космонавт Александр Самокутяев. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Космонавт Александр Самокутяев. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Космонавт Александр Самокутяев. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Этот фрагмент диалога между ЦУПом и российским экипажем МКС, транслируемый на сайте НАСА, в изложении ТАСС выглядел так: "Погода… Я, честно говоря, такой не помню, - не сразу подобрал слова дважды побывавший в космосе Владимир Соловьев. - Облачности практически нет, все видно... Ветра - тоже, максимум 2-3 метра у земли. Температура +4…+5 градусов. Довольно хорошая погода. Если все так сохранится, то вы прям на днище сядете безо всяких кувырков и прочих неприятностей".

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Олег Новицкий, которому выпало в одном лице - командира корабля и бортинженера - руководить спуском с орбиты, такому прогнозу порадовался. Но тут же дал понять, что он и его спутники "ко всему готовы".

О том, как и почему погодные условия могут серьезно осложнить посадку и затруднить поиск вернувшихся на землю, "РГ" рассказал Герой России, летчик-космонавт, а ныне депутат Государственной думы Александр Самокутяев.

- Есть два неблагоприятных фактора, которые могут влиять: сильный ветер и туман. Что критичного в ветре? Если он в приземном слое достаточно сильный, то может раскачать спускаемый аппарат. И двигатели мягкой посадки, которые безусловно сработают, могут сработать ложно. Например, не на той высоте, на которой положено по-штатному. Из-за этого может произойти боковой удар, что не очень комфортно, мягко скажем, для экипажа. В своем первом полете, при возвращении, я это ощутил, и весьма конкретно: сильный удар, несколько перекатов и переворотов совершил тогда наш аппарат.

Фото: Федор Юрчихин/"Роскосмос"
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А другая история - это туман, во втором полете с ним столкнулись. У нас прекрасный был спуск - автоматический, шли по программе - все, как положено. И нас вовремя обнаружили. А потом, на высоте примерно 300 метров потеряли в тумане. С вертолетов дальше ничего не видели, сесть в нужную точку не могли. Мы довольно долго ожидали группу спасения - нас искали, что называется, "на ощупь". Вертолеты не летели, а в буквальном смысле "рулили", потому что боялись в условиях почти нулевой видимости ненароком задеть наш аппарат. К счастью, все закончилось благополучно.

По словам Александра Самокутяева, имеет значение и состояние грунта, его рельеф, наличие водных и других объектов в точке приземления.

- Тут, насколько я знаю, разведка уже проведена поисковыми группами. И состояние почв на полигоне приземления, как уже сообщалось, соответствует условиям безопасной посадки, - заключил собеседник "РГ".

Напомним, что "Союз МС-18" стартовал с Байконура 9 апреля 2021 года - в канун 60-летия полета Юрия Гагарина с его имением на борту. И с тем же именем возвращается. Весной он доставил на МКС российских космонавтов Олега Новицкого (командира корабля), борт-инженера Петра Дубова и астронавта НАСА Марка Ванде Хай. А в обратную дорогу отправился в ночь на 17 октября с тем же командиром и двумя участниками полета, прибывшими на МКС две недели назад для съемок фильма "Вызов".

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, подготовленные к работе на МКС по сверхкороткой программе, конечно, не обладают профессиональными навыками для управления кораблем "Союз" на этапах спуска. Поэтому вся надежда на опыт Олега Новицкого, автоматику и четкую работу в ЦУПе. И, как уже сказано, на благоприятные погодные условия в районе Жесказгана, где в 07:35:42 по московскому времени ожидается посадка спускаемого аппарата с тремя героями проекта "Вызов".

Общество Космос Запуски "Союзов"

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