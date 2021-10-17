Зачем сегодня в России празднуется День отца

По словам детского уполномоченного, дело было не в новом праздничном дне с красивым названием. "Во многих программных документах так и записано: "поддержка материнства и детства", - рассказывала Кузнецова. "И этот перекос был не только в чиновничьих формулировках. Многие чувствовали это и заявляли о необходимости поддержки ценности отцовства".

4 октября этого года президент Владимир Путин утвердил новый праздник и дату - третье воскресенье октября. Но новый мужской праздник - это не повод расслабиться, убежден Андрей Коченов, руководитель Федерального Совета отцов. По его мнению, этот праздник не сколько для пап, сколько "ребенку, который, забив торжественный гол в дворовом футбольном матче, грустит о том, что ему не с кем разделить радость своей победы".

- Это просветительский праздник, - считает Андрей Коченов. - Мы говорим о духовно-нравственных ориентирах, о том, каким должен быть достойный отец, формируем норму ответственного отцовства. Всем обществом сегодня мы должны преодолеть кризис семьи, изменить статистику безотцовщины, вернуть нашим детям опору в виде крепкой семьи, и защиту отца как ее основу. Родительство - это всегда подвиг. Чествуя отцов, мы говорим не о героях, а о том, какими они должны быть в самом естественном своем и ежедневном проявлении. Многим отцам сегодня пора проснуться, взять на себя ответственность за семью и детей. И сделать это можно, имея перед собой примеры достойных отцов. Для них и про них сегодняшний день.