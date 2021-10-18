Постановление главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю от 12 октября 2021 года № 5 "О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю от 23.07.2021 № 4 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" постановляю:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю от 23.07.2021 № 4 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям":

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Установить на территории Алтайского края категории граждан, подлежащих иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1.1. Работающие в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, оказания услуг (банковских, услуг связи, оказания санаторно-оздоровительных услуг, туристических услуг и услуг средств размещения для временного проживания; по перевозки населения общественным транспортом и такси, бытовых услуг, спортивно-оздоровительных услуг);

1.2. Государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления, сотрудники органов полиции, Росгвардии, МЧС, сотрудники многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

1.3. Лица в возрасте 60 лет и старше;

1.4. Лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением;

1.5. Волонтеры".

1.2. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:

"2.1. В срок до 22.11.2021 проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 22.12.2021 проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции вторым компонентом вакцины с охватом категорий (групп) граждан, указанных в подпунктах 1.1-1.2. пункта 1 настоящего постановления не менее 80%".

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Руководители организаций, предприятий всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Алтайского края, в сферах, установленных подпунктами 1.1.-1.2 пункта 1 настоящего Постановления несут ответственность за исполнение настоящего постановления".

1.4. Пункт 4 дополнить:

"4.4. Представить в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю информацию:

4.4.1. В срок до 25.10.2021 план вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в разрезе муниципальных образований и контингентов в соответствии с п. 1 настоящего постановления;

4.4.2. Еженедельно по четвергам, с 21.10.2021 о ходе иммунизации подлежащих категорий (групп) граждан из пункта 1;

4.4.3. В срок до 23.11.2021 об итогах проведения прививочной кампании первым компонентом вакцины, до 23.12.2021 об итогах проведения прививочной кампании вторым компонентом вакцины в разрезе муниципальных образований и контингентов".

1. 5. Подпункт 4.2. изложить в следующей редакции:

"4.2. Организовать и провести иммунизацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в пункте 1 настоящего Постановления"

1. 6. Добавить:

"6. Начальнику управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, Министру культуры Алтайского края, Министру спорта Алтайского края, Министру транспорта Алтайского края, Министру социальной защиты Алтайского края, министру образования и науки Алтайского края, начальнику Управления Алтайского края по труду и занятости населения, Министру сельского хозяйства Алтайского края:

организовать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с охватом категорий (групп) граждан, подлежащих обязательной вакцинации, указанных в пункте 1 настоящего Постановления не менее 80 %.

7. Главам муниципальных образований Алтайского края:

7.1. Обеспечить контроль за проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в пункте 1 настоящего Постановления;

7.2. Организовать работу со средствами массовой информации по пропаганде иммунопрофилактики против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в пункте 1 настоящего Постановления;

7.3. Организовать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в пункте 1 настоящего Постановления".

2. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Главный государственный санитарный врач по Алтайскому краю И.Г.Пащенко







