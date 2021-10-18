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18.10.2021 15:00
Рубрика: Власть

На Алтае ввели обязательную вакцинацию для волонтеров и пожилых

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю расширило список тех, кто должен обязательно сделать прививку от короновирусной инфекции. В число жителей края, кому требуется обязательная вакцинация, включили волонтеров, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории регионального управления Роспотребнадзора Ольгу Егорову, соответствующие поправки были внесены в постановление об обязательной вакцинации, которое ведомство приняло еще в июле текущего года.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Тогда из-за растущей заболеваемости в крае ввели обязательную вакцинацию для отдельных профессиональных групп, кому приходится часто контактировать с большим числом людей. Это коснулось работников торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, общественного транспорта, сферы оказания банковских, санаторно-курортных, туристических, бытовых, спортивно-оздоровительных услуг. Также прививаться от коронавируса должны госслужащие, сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС.

Теперь, по словам Ольги Егоровой, прививки от COVID-19 станут обязательными для волонтеров, пожилых (старше 60 лет) и людей с хроническими заболеваниями. Полностью привиться они должны до конца года, поставив первую прививку до 22 ноября, вторую до 22 декабря.

Кроме того, в крае существенно расширили охват обязательной вакцинацией. Теперь во всех перечисленных группах число привитых должно превышать 80 процентов, тогда как ранее охват составлял не менее 60 процентов.

В середине октября в Алтайском крае регистрируют рекордное суточное количество заболевших COVID-19. В последние дни их число превышает 350 человек в день, смертность достигает до 30 человек в сутки. За все время пандемии суточное число заболевших впервые значительно превысило планку в 300 человек. Всего же с марта 2020 года в Алтайском крае коронавирусная инфекция была выявлена у 83097 человек. По данным Роспотребнадзора на 18 октября, в регионе вакцинированы 727056 человек. Из них 675840 - привиты полностью, 9136 человек прошли уже повторную вакцинацию.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Вакцинация от коронавируса

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