На Алтае ввели обязательную вакцинацию для волонтеров и пожилых

Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории регионального управления Роспотребнадзора Ольгу Егорову, соответствующие поправки были внесены в постановление об обязательной вакцинации, которое ведомство приняло еще в июле текущего года.

Тогда из-за растущей заболеваемости в крае ввели обязательную вакцинацию для отдельных профессиональных групп, кому приходится часто контактировать с большим числом людей. Это коснулось работников торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, общественного транспорта, сферы оказания банковских, санаторно-курортных, туристических, бытовых, спортивно-оздоровительных услуг. Также прививаться от коронавируса должны госслужащие, сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС.

Теперь, по словам Ольги Егоровой, прививки от COVID-19 станут обязательными для волонтеров, пожилых (старше 60 лет) и людей с хроническими заболеваниями. Полностью привиться они должны до конца года, поставив первую прививку до 22 ноября, вторую до 22 декабря.

Кроме того, в крае существенно расширили охват обязательной вакцинацией. Теперь во всех перечисленных группах число привитых должно превышать 80 процентов, тогда как ранее охват составлял не менее 60 процентов.

В середине октября в Алтайском крае регистрируют рекордное суточное количество заболевших COVID-19. В последние дни их число превышает 350 человек в день, смертность достигает до 30 человек в сутки. За все время пандемии суточное число заболевших впервые значительно превысило планку в 300 человек. Всего же с марта 2020 года в Алтайском крае коронавирусная инфекция была выявлена у 83097 человек. По данным Роспотребнадзора на 18 октября, в регионе вакцинированы 727056 человек. Из них 675840 - привиты полностью, 9136 человек прошли уже повторную вакцинацию.