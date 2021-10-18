Две недели с iPad mini 2021: Как проявил себя маленький планшет Apple?

В первую очередь хочется отметить новый дизайн. Планшет стал похож на своих собратьев - Air и Pro. Сканер отпечатков пальцев Touch ID переехал из кнопки "Домой" в кнопку прямо над камерой, по примеру iPad Air четвертого поколения. В эпоху, когда все носят защитные маски, разблокировка именно через сканирование отпечатка пальца как никогда удобна и актуальна.

Появился разъем USB Type C, а это значит, что вам больше не придется брать лишнюю зарядку для iPad - его можно зарядить и зарядкой от MacBook или любым другим подходящим адаптером. Динамика всего четыре: по два на верхней грани, и два на нижней. Звучат они хорошо, во время просмотра фильмов или того же YouTube никаких претензий к ним нет.

Чехол-накладка крепится на задней панели устройства через встроенные магниты и это очень удобно. Гаджет можно поставить горизонтально на столе, и использовать, например, в качестве дополнительного "монитора" для вашего MacBook - к примеру, можно перенести туда экран мессенджера.

Дисплей устройства "подрос" по сравнению с предыдущим поколением - 8,3 дюйма против 7,9, разрешение тоже выросло с 2048 х 1536 пикселей до 2266 х 1488 пикселей. Соотношение сторон экрана изменилось - если раньше оно было 4:3, то теперь - 3:2. К цветопередаче никаких вопросов нет, несмотря на то, что некоторые СМИ писали, будто экран "желтит".

Планшет намного удобнее держать в руках по сравнению с предшественником - он никуда не съезжает за счет прямоугольных граней. Устройство весит меньше 300 гр, если быть точным, то 297 - в версии с сотовым модулем, и 293 - в версии без него. Планшет очень тонкий - его толщина составляет 6,3 мм.

Попользовавшись iPad mini, я пришел к выводу, что у каждого девайса должно быть свое предназначение, и не надо пытаться изобрести велосипед, как это делают в случае со складными смартфонами некоторые компании. Вам нужен телефон? Пожалуйста, вот удобный "кирпичик", вы вольны выбирать размер, как душе угодно. Нужен компактный планшет - вот iPad mini, им удобно пользоваться в дороге, если нужно посмотреть информацию на экране побольше. Нужен ультимативный девайс с большой диагональю экрана, широкими возможностями - вот iPad Pro. А когда все находится в одном устройстве - это, как минимум, очень громоздко и неудобно.

Несмотря на то, что iPad mini - очень компактное устройство, его производительность не вызывает никаких вопросов. Планшет играючи справляется со всеми сложными задачами, но это и неудивительно - внутри у него новейший A15 Bionic. В тесте Geekbench 5 iPad mini шестого поколения набрал 1593 балла в одноядерном тестировании и 4656 баллов в многоядерном. Это очень хороший результат, при том, что оперативной памяти у него не так уж много - 4 Гб.

Автономность гаджета на высоте - он легко проживет около двух суток в режиме просмотра интернета и YouTube. Разумеется, при играх и других производительных задачах устройство разряжается чуть сильнее, но на один день его хватает легко.

Отдельного абзаца заслуживают камеры. И если представить человека, который фотографирует на большой iPad достаточно сложно, то вот на "миник" - легко. Фотографии на основную камеру получились хорошими - пример можно посмотреть в нашей галерее. Что касается фронтальной камеры, то к ней никаких вопросов. Она умеет определять положение человека в кадре и постоянно следит за ним, оптимизирует цветопередачу и так далее.

Сколько стоит iPad mini? Версия с Wi-Fi модулем на 64 Гб стоит 47 990 рублей. Такой же объем памяти с сотовым модулем - 61 990 рублей. Версия на 256 Гб Wi-Fi - 61 990 рублей и, наконец, 256 Гб Wi-Fi + сотовый модуль - 75 990 рублей.

Если устройство планируется использовать долго, то я бы очень не рекомендовал экономить на объеме встроенной памяти и выбрал бы версию на 256 Гб. В конце концов, отсутствие сотового модуля можно пережить, подключив устройство к iPhone, а вот 64 Гб по нынешним меркам - это совсем немного.