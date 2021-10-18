Эксперт: Для остановки коронавируса нужно вакцинировать более 80% населения

Остановить циркуляцию коронавируса можно только при вакцинации более 80% населения. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

По его словам, это связано с комплексом причин, в том числе, с мутациями вируса.

"Вирус изменился и частично пробивает защиту. Вакцина работает, но хуже, чем раньше. Вакцинированные могут быть заразными для остальных, то есть вакцинированный может переносить инфекцию практически бессимптомно, но при этом принести ее к своему родственнику или коллеге, которые не вакцинированы", - пояснил вирусолог.

В июле этого года вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета в РФ к коронавирусу должен составлять не менее 80% к 1 ноября.

По состоянию на 10 октября уровень коллективного иммунитета оценивался в 45%.