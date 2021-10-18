Глава Минэкономразвития назвал условия для снижения инфляции до 4%

Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал условия, при которых инфляция снизится до 4% к концу 2022 года. По его словам, это позволят сделать меры Центробанка, демпферы и повышение предложения сельхозпродукции, сообщает "Интерфакс".

Решетников отметил, что Минэкономразвития сохраняет прогноз по инфляции в 4% к концу 2022 года именно с учетом перечисленных мер.

"Прогноз на 2022-2024 годы и по инфляции, и по другим бюджетообразующим параметрам мы оставляем без изменений. К концу следующего года инфляция вернется к целевому уровню в 4%. Мы рассчитываем, что в полном объеме будут работать меры Банка России, их дополнят демпферные механизмы, которые запущены в настоящее время, а также отраслевые меры", - сказал глава Минэка.

Как пояснил министр, отраслевые меры - это, прежде всего, программы Минсельхоза по расширению предложения сельхозпродукции.

По итогам же этого года инфляция, по мнению Максима Решетникова, составит чуть более 6%.

"Монетарные компоненты инфляции, непродовольственные товары, услуги постепенно стабилизируются. Здесь уже оказывает влияние произошедшее повышение ключевой ставки Банком России с начала года и постепенное укрепление рубля. В ближайшие месяцы это будет проявляться все сильнее с учетом отложенного эффекта денежно-кредитной политики", - сказал министр.

При этом, согласно маркоэкономическому опросу ЦБ, инфляция в 2021 году может составить 7%.

Ранее о возвращении инфляции к 4% в 2022 году также заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко