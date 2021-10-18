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18.10.2021 13:05
Рубрика: ПДД

Блогера привлекли за нарушение ПДД, которыми он хвастался в интернете

Текст: Владимир Баршев
Столичная Госавтоинспекция выявила и привлекла к ответственности очередного блогера, который хвастался в сети Интернет тем, как он лихо нарушает правила дорожного движения.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

"В результате мониторинга сети Интернет выявлен и привлечен к ответственности один из пользователей, который регулярно размещал видеоролики с систематическими нарушениями Правил дорожного движения", - сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве Владимир Васенин.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Промониторив передвижения автомобиля, наряд дорожно-патрульной службы Восточного административного округа в районе Вешняковской улицы остановил автомобиль "Тойота Камри". За рулем оказался 19-летний водитель, уже лишенный прав на 5 месяцев.

Позже, в своих объяснениях этот гражданин признал вину за многочисленные нарушения, в частности, несоблюдение требований знаков, разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, неуплату в срок административного штрафа, а также управление автомобилем, будучи лишенным прав. Его машина задержана и отправлена на штрафстоянку, а сам блогер - в суд.

Суд добавил водителю еще два года лишения прав, а также назначил арест на 20 суток и 100 часов обязательных работ.

Как сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, сотрудники продолжат мониторинг сети Интернет для выявления видеороликов, демонстрирующих нарушения Правил дорожного движения и пренебрежение к соблюдению норм безопасности. Нарушители будут устанавливаться, и к ним будут применяться меры административного воздействия.