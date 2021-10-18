Рафик Загрутдинов: До 2023 года завершится реконструкция 22 развязок на МКАД

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что обновлены уже 18 объектов из 22. В процессе их реконструкции было построено и реконструировано 158,6 километра дорог.

"Реконструкция и строительство развязок на МКАД является одним из приоритетов развития транспортной системы Москвы. Помимо реконструкции самих развязок и вылетных магистралей, Правительство Москвы проводит комплексные мероприятия по развитию прилегающей улично-дорожной сети и расширению проезжей части МКАД за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос.

Эта работа синхронизирована с реконструкцией вылетных магистралей внутри МКАД и на территории Московской области, что позволяет существенно увеличить их пропускную способность и обеспечить полноценную связь транспортной инфраструктуры Москвы и Подмосковья", - рассказал Рафик Загрутдинов.

Сейчас по словам Загрутдинова, в работе еще четыре развязки: на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, с улицей Липецкой, а также улицами Верхние Поля и Капотня. Последняя позволит разгрузить один из самых загруженных участков на Кольцевой автомагистрали и обеспечит выезд автомобилистов на кольцевую магистраль с Южной рокады.