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18.10.2021 14:21
Рубрика: Работа власти

Рафик Загрутдинов: До 2023 года завершится реконструкция 22 развязок на МКАД

Текст: Любовь Проценко
Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что обновлены уже 18 объектов из 22. В процессе их реконструкции было построено и реконструировано 158,6 километра дорог.
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

"Реконструкция и строительство развязок на МКАД является одним из приоритетов развития транспортной системы Москвы. Помимо реконструкции самих развязок и вылетных магистралей, Правительство Москвы проводит комплексные мероприятия по развитию прилегающей улично-дорожной сети и расширению проезжей части МКАД за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Эта работа синхронизирована с реконструкцией вылетных магистралей внутри МКАД и на территории Московской области, что позволяет существенно увеличить их пропускную способность и обеспечить полноценную связь транспортной инфраструктуры Москвы и Подмосковья", - рассказал Рафик Загрутдинов.

Сейчас по словам Загрутдинова, в работе еще четыре развязки: на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, с улицей Липецкой, а также улицами Верхние Поля и Капотня. Последняя позволит разгрузить один из самых загруженных участков на Кольцевой автомагистрали и обеспечит выезд автомобилистов на кольцевую магистраль с Южной рокады.