СК возбудил два уголовных дела после стрельбы в пермской школе

Следственный комитет возбудил два уголовных дела - о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности - после стрельбы из огнестрельного оружия, устроенной шестиклассником в школе поселка Сарс Пермского края.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, 12-летний школьник принес с собой в учебное учреждение огнестрельное оружие, из которого в присутствии нескольких подростков произвел два выстрела в потолок и дверь. Осколки от разбитого стекла порезали 11-летнего школьника.

Подростка смогла уговорить отдать оружие директор школы, мальчика задержали.

В настоящее время следствием устанавливаются мотивы действий несовершеннолетнего. Будут исследованы условия хранения оружия, а также дана оценка своевременности и качеству его проверки соответствующими контролирующими органами. Расследование уголовных дел продолжается.