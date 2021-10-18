Власти проверят охранную организацию пермской школы, где произошла стрельба

По поручению главы региона Дмитрия Махонина в школе поселка Сарс Пермского края, где сегодня учащийся шестого класса устроил стрельбу из огнестрельного оружия, будет проведена проверка охранной организации, обеспечивающей безопасность в образовательном учреждении. Об этом сообщает Telegram-канал регионального министерства территориальной безопасности.

Также по поручению губернатора, в округ выехали представили министерства образования, в том числе курирующие допобразование и работу с психологами.

Напомним, стрельба в школе произошла в 8.00. Подросток поднялся на второй этаж учебного заведения и произвел из дробовика два выстрела в стену и потолок. Мальчика обезвредила директор: поговорила с ним и убедила отдать оружие.

В результате происшествия никто не пострадал.