В Осетии после бунта в ИК-1 изъяли 180 мобильников и заточки

В Северной Осетии после бунта заключенных в ИК-1 сотрудники ФСИН изъяли более 180 мобильных телефонов разных марок и самодельных ножей, которые в колонии являются запрещенными, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

"Более 180 средств сотовой связи, зарядные устройства к мобильным телефонам, наушники, колюще-режущие предметы кустарного изготовления и другие запрещенные предметы были обнаружены и изъяты в ходе проведения обысков после завершения спецоперации по пресечению массовых беспорядков на территории ИК-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания", - говорится в сообщении

По данным пресс-службы ФСИН РФ, предварительный ущерб от действий заключенных во время бунта в колонии превысил три миллиона рублей.

В ведомстве добавили, что сейчас в ИК-1 в Северной Осетии продолжает работу комиссия ФСИН России, которая при сотрудничестве с другими правоохранительными органами проводит комплекс оперативно-профилактических мероприятий для декриминализации обстановки в учреждениях УИС региона.

Как ранее уже писала "РГ", вечером 15 октября на территории ИК-1 во Владикавказе вспыхнул бунт, в котором по разным данным приняли участие от 200 до 600 заключенных. По предварительным данным, организаторами массовых беспорядков в исправительной колонии №1 стали два заключенных. А началось все с того, что сотрудники колонии попытались провести плановые обыски в штрафном изоляторе. К вечеру 16 октября обстановку в колонии удалось стабилизировать.