Новости

В Челябинске новорожденный с весом 1,18 кг заразился коронавирусом 19:22
МИД РФ: Диалог с НАТО будет затруднен 19:19
Лукашенко: Коллективный Запад нацелился на смену власти в Беларуси 19:11
Мишустин: В 11 регионах внедрят инвестиционный стандарт в пилотном режиме 19:08
Мишустин: Иностранные инвестиции за полгода составили 11 млрд долларов 18:58
Умер создатель противоракетной "Горгоны" 18:50
Украинский актер ударил жителя Ялты ножом 18:25
В Осетии после бунта в ИК-1 изъяли 180 мобильников и заточки 18:08
Видео: Фанаты устроили массовую драку на поле в матче чемпионата Словакии 18:02
Путин поздравил киберспортсменов с победой на ЧМ по Dota-2 17:51
Путин поручил организовать регулярный транзит по Северному морскому пути 17:42
Ученые назвали Латвию мировым лидером по распространению коронавируса 17:34
После введения QR-кодов в Курской области выросло число вакцинированных 17:31
Сенатор предложил приравнять "био" и "эко" продукты к органическим 17:27
Путин поручил внести поправки о льготном бизнесе на Курилах 17:21
Путин указал выделить допсредства на авиаперевозки на Дальнем Востоке 17:12
В Великом Новгороде скончалась чемпионка мира по гребле Нина Грузинцева 17:04
Суд признал "Мужское государство" экстремистской организацией 16:30
В МИД Беларуси объяснили причину отъезда посла Франции 16:20
"Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2" 16:15
В СФ рассказали о создании экспертной лаборатории для поддержки бизнеса 16:10
Журналист Юлия Новицкая рассказала, какого быть женой космонавта 16:10
В Подмосковье планируют построить еще около 50 школ 16:03
Вымогавшую деньги у стриптизера Тарзана женщину осудили на пять лет 15:55
Обманувший инвалидов на 180 млн рублей получил 12 лет колонии 15:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
18.10.2021 18:08
Рубрика: Происшествия

В Осетии после бунта в ИК-1 изъяли 180 мобильников и заточки

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)

В Северной Осетии после бунта заключенных в ИК-1 сотрудники ФСИН изъяли более 180 мобильных телефонов разных марок и самодельных ножей, которые в колонии являются запрещенными, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
В УФСИН по Саратовской области - масштабные увольнения из-за скандала с пытками

"Более 180 средств сотовой связи, зарядные устройства к мобильным телефонам, наушники, колюще-режущие предметы кустарного изготовления и другие запрещенные предметы были обнаружены и изъяты в ходе проведения обысков после завершения спецоперации по пресечению массовых беспорядков на территории ИК-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания", - говорится в сообщении

По данным пресс-службы ФСИН РФ, предварительный ущерб от действий заключенных во время бунта в колонии превысил три миллиона рублей.

В ведомстве добавили, что сейчас в ИК-1 в Северной Осетии продолжает работу комиссия ФСИН России, которая при сотрудничестве с другими правоохранительными органами проводит комплекс оперативно-профилактических мероприятий для декриминализации обстановки в учреждениях УИС региона.

Как ранее уже писала "РГ", вечером 15 октября на территории ИК-1 во Владикавказе вспыхнул бунт, в котором по разным данным приняли участие от 200 до 600 заключенных. По предварительным данным, организаторами массовых беспорядков в исправительной колонии №1 стали два заключенных. А началось все с того, что сотрудники колонии попытались провести плановые обыски в штрафном изоляторе. К вечеру 16 октября обстановку в колонии удалось стабилизировать.

В регионах Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия

Главное сегодня

В России начали действовать новые правила подключения домов к газу
Экс-госсекретарь США Колин Пауэлл скончался от осложнений после коронавируса
В России в 2022 году вырастет размер пособия при рождении детей
"Газпром" не стал бронировать допмощности по транзиту газа через Украину
Россия снимает антиковидный запрет на въезд членов семей иностранцев
В Перми арестовали студента, устроившего стрельбу в университете
Суд отправил ректора "Шанинки" под домашний арест