Терапевт рассказала, как предотвратить обострение заболеваний осенью

С наступлением холодов наступает не только сезон острых респираторных инфекций, но и период обострения практически всех известных хронических заболеваний.

О том, чего опасаться в это время и как предотвратить сезонные обострения, "Российской газете" рассказала главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина.

"К проблеме коронавирусной инфекции и ее последствий для здоровья внимание мировой общественности приковано уже почти два года - в связи с пандемией. Однако осенью наступает еще и сезонный всплеск ОРВИ, который объясняется и резким похолоданием, и более частым пребыванием людей в закрытых помещениях с искусственной вентиляцией, а к середине зимы - и ослаблением иммунитета, - напоминает Оксана Драпкина. - Поэтому сейчас очень важно пройти вакцинацию от гриппа. Особенно это касается людей старше 65 лет, детей и людей с хроническими заболеваниями".

Повышенный риск заболеть осенью у людей с ослабленным иммунитетом. К этой группе, в частности, относятся хронические онкологические больные, которые проходят лечение, в том числе химиотерапию, дополнительно угнетающую иммунитет. "У таких пациентов имеется вторичный иммунодефицит, по этой причине они легче других подхватывают инфекции", - отмечает эксперт.

Еще одна причина повышенного риска сезонных обострений - изменение гормонального фона. "Начиная с октября световой день быстро сокращается, и изменяется выработка всех гормонов в организме, - поясняет Оксана Драпкина. - Это отрицательно сказывается на людях с любыми хроническими заболеваниями. Ну а стресс и депрессии, столь часто развивающиеся именно в осеннее время года, тоже могут стать толчком для ухудшения состояния хроников, так как забирают много сил у организма и снижают иммунитет".

Осень - ответственный период для больных сердечно-сосудистыми недугами, которые являются причиной более половины смертей в нашей стране. "Одним из важнейших факторов риска, влияющих на обострение сердечно-сосудистых заболеваний осенью, являются частые перемены погоды и колебания атмосферного давления, - отмечает профессор Драпкина. - Так, при понижении давления содержание кислорода в атмосфере снижается. В результате у человека может снижаться артериальное давление, а значит уменьшается скорость кровотока, затрудняется насыщение органов и систем организма кислородом, появляется тяжесть в голове, нарушается работа сердечно-сосудистой системы. Низкое атмосферное давление особенно негативно сказывается на гипотониках. У них происходит задержка жидкости в организме, появляется склонность к учащенным сердечным сокращениям даже при умеренной физической нагрузке и, как следствие, учащается дыхание. Эти симптомы свидетельствуют о гипоксии (кислородном голодании). Люди с повышенными цифрами артериального давления, наоборот, хуже переносят повышенное атмосферное давление. У них оно может способствовать обострению артериальной гипертензии. В этой ситуации можно только порекомендовать не пропускать прием назначенных вашим лечащим врачом препаратов! Помните, что лекарства от артериальной гипертонии принимаются пожизненно!"

Оксана Драпкина подчеркивает, что помимо объективных факторов риска для здоровья сердца и сосудов существуют так называемые предотвратимые факторы риска, то есть те, на которые может влиять сам человек. "Курение, лишний вес, недостаточное потребление овощей и фруктов, гиподинамия, высокое артериальное давление, высокий уровень холестерина в крови, стрессы, злоупотребление алкоголем, - все это предотвратимые факторы, - говорит эксперт. - Поэтому, чтобы избежать сезонного обострения, откажитесь от вредных привычек, уделяйте внимание физической активности, контролируйте уровень артериального давления и холестерина крови. И, конечно, правильно питайтесь. Осенью много сезонных овощей, которые помогут обеспечить вас витаминами на зиму".

Еще одна группа риска - больные хроническим гастритом и язвенной болезнью желудка. "Предупреждение возникновения и прогрессирования хронического гастрита включает в себя соблюдение правильного режима питания, отказ от курения и злоупотребления алкоголем. Важно при этом своевременное выявление и лечение других заболеваний органов пищеварения. Больные хроническим гастритом должны регулярно наблюдаться у специалиста и принимать все необходимые меры для профилактики рецидива", - советует главный терапевт.

Также, по ее словам, начиная с осени и вплоть до апреля практически все россияне испытывают недостаток витамина D, который синтезируется в коже под воздействием ультрафиолетового излучения. "Он необходим для прочности костей и поддержания нормального мышечного тонуса. Из-за географического положения население нашей страны осенью и зимой не получает достаточного количества витамина D. При этом пищевые источники этого витамина у нас ограничены. Для профилактики остеопороза пациентам, находящимся в группе риска, следует обратиться к врачу. Лечение сопровождается приемом препаратов витамина D и кальция", - напоминает Драпкина.