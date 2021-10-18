Владимир Машков сыграет в фильме "Вызов" с Юлией Пересильд

Актёрский состав фильма "Вызов", часть съёмок которого проходила в космосе, пополнился Владимиром Машковым.

По словам космонавта Олега Артемьева, сказанным в эфире "Роскосмос ТВ", Машков сыграет в ленте главного конструктора.

Артемьев присутствовал при посадке корабля "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18"), состоявшейся в воскресенье в 07:35 по московскому времени в Казахстане. На его борту находились актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий.

Шипенко и Пересильд проводили съёмки сцен художественного фильма с рабочим названием "Вызов" на борту Международной космической станции, проведя в общей сложности 12 суток в космосе. Они отправились на МКС с Байконура 5 октября. Новицкий находился на станции с 9 апреля.

По сюжету "Вызова" - первого художественного фильма, снятого в космосе с профессиональным актёром - девушка-врач отправляется на орбиту, чтобы спасти космонавта.