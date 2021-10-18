Новости

На DC FanDome показали кадры нового "Аквамена" с костюмом Черной Манты 11:47
Барабанщик blink-182 Трэвис Баркер женился на Кардашьян 11:46
Киану Ривза показали участником "Игры в кальмара" на новом арте 11:35
Трейлер "Бэтмена" с Паттинсоном за сутки посмотрели свыше 31 млн раз 11:05
Опубликован новый тизер "Макбета" с Вашингтоном 10:47

Владимир Машков сыграет в фильме "Вызов" с Юлией Пересильд

Новости
    18.10.2021, 11:05
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Актёрский состав фильма "Вызов", часть съёмок которого проходила в космосе, пополнился Владимиром Машковым.

Фото: kinopoisk.ru
Что в кино: Семейка Аддамс, Бломкамп, "Мистериум", "Королевская игра"

По словам космонавта Олега Артемьева, сказанным в эфире "Роскосмос ТВ", Машков сыграет в ленте главного конструктора.

Артемьев присутствовал при посадке корабля "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18"), состоявшейся в воскресенье в 07:35 по московскому времени в Казахстане. На его борту находились актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий.

Шипенко и Пересильд проводили съёмки сцен художественного фильма с рабочим названием "Вызов" на борту Международной космической станции, проведя в общей сложности 12 суток в космосе. Они отправились на МКС с Байконура 5 октября. Новицкий находился на станции с 9 апреля.

По сюжету "Вызова" - первого художественного фильма, снятого в космосе с профессиональным актёром - девушка-врач отправляется на орбиту, чтобы спасти космонавта.

Новости

Юлия Пересильд рассказала о своем самочувствии после возвращения на Землю 17.10.2021
Трейлер: "Роковой патруль" продлили на четвертый сезон 17.10.2021
Видео: супергерой DC Шазам стал участником "Игры в кальмара" 17.10.2021
Вышел трейлер альманаха негритянских ужасов Horror Noire 17.10.2021
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер Владислав Ширченко 17.10.2021
Трейлер нового мультфильма DC: Женщина-кошка едет в Сочи 16.10.2021
"Проституция": Татьяна Буланова осудила жертв харассмента 16.10.2021
⧣ драма
Фото: "КиноПоиск"
Появился трейлер российского сериала "Струны" 15.10.2021
Вышел трейлер фильма "Удары" - режиссерского дебюта Холли Берри 15.10.2021
Вышел русский тизер сериала "И просто так" 14.10.2021
⧣ Клим Шипенко
Фото: Сергей Савостьянов/ РИА Новости
Видео: Ракета с Климом Шипенко и Юлией Пересильд стартовала с Байконура 05.10.2021
Вышел трейлер комедии Клима Шипенко "Ева, рожай!" с Галиной Польских 07.09.2021
Вышел трейлер триллера "Декабрь" с Александром Петровым в роли Есенина 15.04.2021