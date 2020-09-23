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23.09.2020 08:52
Рубрика: Общество

В России снимут первый художественный фильм в космосе

Текст: Наталия Ячменникова
"Роскосмос" собирается отправить на МКС актера для съемок первого художественного фильма в космосе. Предполагается, что исполнитель главной роли отправится на космическую станцию в следующем году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщается на сайте госкорпорации, "Роскосмос", Первый канал и студия Yellow, Black and White впервые в истории создадут художественный фильм в космосе под рабочим названием "Вызов". Режиссер картины - Клим Шипенко (фильмы "Салют-7", "Холоп").

Фото: kinopoisk.ru
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Сюжет фильма предусматривает полет на Международную космическую станцию, который запланирован на осень 2021 года на российском пилотируемом корабле "Союз МС". Главный герой картины, который полетит на МКС, и его дублер будут определены по результатам открытого конкурса. Название фильма пока не утверждено.

Генеральными продюсерами масштабного кинопроекта выступят Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст, Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк. В настоящий момент стороны обсуждают детали будущего фильма - сценарий, технические возможности съемок и актерский состав.

В "Роскосмосе" считают, что фильм будет способствовать популяризации космической деятельности России и героизации профессии космонавта.

Общество Космос Культура Кино и ТВ Наше кино Правительство "Роскосмос"

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