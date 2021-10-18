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Вышел трейлер триллера "Бета тест"

Новости
    18.10.2021, 16:01
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ IFC Films Фото: youtube.com/ IFC Films
Фото: youtube.com/ IFC Films

На YouTube-канале IFC Films вышел англоязычный трейлер фильма "Бета тест" (The Beta Test). Триллер с элементами легкой эротики был показан на фестивалях и получил несколько номинаций, однако перспективы его проката в России туманны.

Фото: kinopoisk.ru
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Сюжет крутится вокруг голливудского агента, который женился полтора месяца назад, но уже успел изменить жене. Получив по почте надушенный фиолетовый конверт с вензелями, он направился в указанное время в указанный отель, надел на глаза маску, висевшую на двери номера, а внутри занялся бурным сексом с неизвестной женщиной. Затем парню начинает казаться, что за ним следят, ему снятся дурные сны и повышается общая тревожность.

Написал сценарий, срежиссировал и сыграл главную роль Джим Каммингс (актер из "Хэллоуин убивает", режиссер "Оборотня" и "Дороги грома").

В ролях: Вирджиния Ньюкоум ("Офис"), Кевин Чангарис ("Кости"), Оливия Грейс Эпплгейт ("Эйфория").

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