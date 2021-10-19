Apple выпустила салфетку за 1990 рублей. Лучшие шутки на эту тему

На презентации 18 октября Apple почему-то не рассказала о самом главном - салфетке для протирки экранов стоимостью 1990 рублей.
Ажиотаж, который вызвал аксессуар, оказался гораздо выше интереса к новым MacBook и Airpods. Разумеется, "салфетка за две тысячи" породила множество качественных шуток и мемов, главным образом связанных с ее стоимостью.
На презентации Apple представили салфетку из мягкого неабразивного материала для очистки дисплея за 1990 рублей.— Oblico Amorale ®™🏴☠️ (@potreshim) October 19, 2021
Салфетка обладает высокими впитывающими свойствами, так как может поглотить большую часть бюджета. pic.twitter.com/km0WUUhDBu
Салфетка для монитора apple быстро и качественно очистит любой монитор apple только от пыли apple (пыль apple продаётся отдельно).— plague trooper (@LorgarUrizen) October 19, 2021
А чехол на салфетку будут продавать? А то как-то несерьёзно получается. Ещё поцарапается— олег к (@7966774) October 19, 2021
Я подожду версию Салфетка Pro Max. Почитаю отзывы. Потом решу брать ли 🤣🤣🤣— Дядя Женя Любит ПОБЕЖДАТЬ 🐴❤️💙🇷🇺💉 💉 (@exsava76) October 18, 2021
Это салфетка вытирать слезы умиления тем , кто не может позволить себе купить новую продукцию Apple )— ilya gomola (@ginddd) October 19, 2021
жду весной салфетку PRO в новом цвете за 4999 pic.twitter.com/QFGeqYlO14— а знаешь (@kankort) October 19, 2021
Проверь совместимость со своими устройствами. 😏— Vitaly Grischenckoff (@wasteland_rider) October 19, 2021
Мне кажется, салфетка от Эпл для очистки дисплея за 1990 рублей должна не только убирать пыль с экрана, но так же закрывать гештальты, лечить детские психотравмы и ежедневно говорить «доброе утро, солнышко»— S (@wdmhfsb) October 18, 2021
Салфетка для дисплея по версии apple pic.twitter.com/JkkwaCyHGT— киберартур (@reaverart) October 18, 2021
Бесплатная салфетка для дисплея pic.twitter.com/FqzOl7aqJS— Konstantin Pak (@Ksotik) October 19, 2021