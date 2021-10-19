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Apple выпустила салфетку за 1990 рублей. Лучшие шутки на эту тему

Текст:   Антон Благовещенский
19.10.2021,  
12:58
Фото: istock Фото: Apple.com
Фото: Apple.com

На презентации 18 октября Apple почему-то не рассказала о самом главном - салфетке для протирки экранов стоимостью 1990 рублей.

Ажиотаж, который вызвал аксессуар, оказался гораздо выше интереса к новым MacBook и Airpods. Разумеется, "салфетка за две тысячи" породила множество качественных шуток и мемов, главным образом связанных с ее стоимостью.

Apple
Фото: iStock
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