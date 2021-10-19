Apple выпустила салфетку за 1990 рублей. Лучшие шутки на эту тему

На презентации 18 октября Apple почему-то не рассказала о самом главном - салфетке для протирки экранов стоимостью 1990 рублей.

Ажиотаж, который вызвал аксессуар, оказался гораздо выше интереса к новым MacBook и Airpods. Разумеется, "салфетка за две тысячи" породила множество качественных шуток и мемов, главным образом связанных с ее стоимостью.

На презентации Apple представили салфетку из мягкого неабразивного материала для очистки дисплея за 1990 рублей.

Салфетка обладает высокими впитывающими свойствами, так как может поглотить большую часть бюджета. pic.twitter.com/km0WUUhDBu — Oblico Amorale ®™🏴‍☠️ (@potreshim) October 19, 2021

Салфетка для монитора apple быстро и качественно очистит любой монитор apple только от пыли apple (пыль apple продаётся отдельно). — plague trooper (@LorgarUrizen) October 19, 2021

А чехол на салфетку будут продавать? А то как-то несерьёзно получается. Ещё поцарапается — олег к (@7966774) October 19, 2021

Я подожду версию Салфетка Pro Max. Почитаю отзывы. Потом решу брать ли 🤣🤣🤣 — Дядя Женя Любит ПОБЕЖДАТЬ 🐴❤️💙🇷🇺💉 💉 (@exsava76) October 18, 2021

Это салфетка вытирать слезы умиления тем , кто не может позволить себе купить новую продукцию Apple ) — ilya gomola (@ginddd) October 19, 2021

жду весной салфетку PRO в новом цвете за 4999 pic.twitter.com/QFGeqYlO14 — а знаешь (@kankort) October 19, 2021

Проверь совместимость со своими устройствами. 😏 — Vitaly Grischenckoff (@wasteland_rider) October 19, 2021

Мне кажется, салфетка от Эпл для очистки дисплея за 1990 рублей должна не только убирать пыль с экрана, но так же закрывать гештальты, лечить детские психотравмы и ежедневно говорить «доброе утро, солнышко» — S (@wdmhfsb) October 18, 2021

Салфетка для дисплея по версии apple pic.twitter.com/JkkwaCyHGT — киберартур (@reaverart) October 18, 2021