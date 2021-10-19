Лежащему в реанимации с COVID Александру Серову стало лучше

Советскому, российскому эстрадному певцу Александру Серову, госпитализированному в тяжелом состоянии с COVID и помещенному в реанимацию на аппарат ИВЛ, стало лучше.

По словам концертного директора исполнителя Александра Федоркова, в состоянии народного артиста РФ наметилась положительная динамика. Более того - певца переводят из реанимации в общую палату.

"Я слышал, что Александра Николаевича переводят в общую палату, а это хороший знак", сообщил представитель артиста в беседе с Teleprogramma.pro. При этом он тут же подчеркнул, что "вообще Мишель (дочери Серова - прим. "Кинократии") лучше знает, она ближе к отцу".

"Новую информацию мы обязательно выложим на официальном сайте", - пообещал далее Федорков.

67-летний певец был экстренно госпитализирован с 75%-ным поражением легких, у артиста развилась дыхательная недостаточность II степени. Как вскоре рассказал создатель "Ласкового мая" Андрей Разин, вакцинироваться Серов в свое время отказался.