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Лежащему в реанимации с COVID Александру Серову стало лучше

Новости
    19.10.2021, 12:48
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Советскому, российскому эстрадному певцу Александру Серову, госпитализированному в тяжелом состоянии с COVID и помещенному в реанимацию на аппарат ИВЛ, стало лучше.

Фото: youtube.com/ DadinSweden
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По словам концертного директора исполнителя Александра Федоркова, в состоянии народного артиста РФ наметилась положительная динамика. Более того - певца переводят из реанимации в общую палату.

"Я слышал, что Александра Николаевича переводят в общую палату, а это хороший знак", сообщил представитель артиста в беседе с Teleprogramma.pro. При этом он тут же подчеркнул, что "вообще Мишель (дочери Серова - прим. "Кинократии") лучше знает, она ближе к отцу".

"Новую информацию мы обязательно выложим на официальном сайте", - пообещал далее Федорков.

67-летний певец был экстренно госпитализирован с 75%-ным поражением легких, у артиста развилась дыхательная недостаточность II степени. Как вскоре рассказал создатель "Ласкового мая" Андрей Разин, вакцинироваться Серов в свое время отказался.

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