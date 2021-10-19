Мел Гибсон сыграет в сериале-спин-оффе "Джона Уика"

65-летний "оскаровский" лауреат Мел Гибсон влился в каст "Континенталя" (The Continental) - сериала-спин-оффа линейки боевиков с Киану Ривзом "Джон Уик". Шоу готовится для платформы Starz.

Сериал станет еще и приквелом в рамках франшизы, поставив по центру молодого Уинстона Скотта (в "Уике" его играет Иэн МакШэйн), идущего кровавым путем к тому, чтобы стать управляющим отеля "Континенталь". Действо зачнется в Нью-Йорке середины 70-х годов.

Кто сыграет Скотта еще не известно. К Гибсону же отошла роль персонажа по имени Кормак, функционал которого, впрочем, не конкретизирован, передает Deadline. Сам МакШэйн, возможно, выступит рассказчиком - голосом за кадром.

Шоураннеры мини-сериала - Грег Кулидж и Кирк Уорд (отличный "Уэйн"). Дата премьеры пока не называлась.

Первый "Джон Уик" вышел в 2014 году, сиквел - в 2017-м, третья часть появилась в 2019-м, четвертую обещают на следующий год. Потом будет пятая, а также спин-офф с рабочим названием "Балерина". И, не исключено, кроссовер с "Взрывной блондинкой".