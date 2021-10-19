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На "Союзмультфильме" назвали сроки выхода нового "Ну, погоди!"

Новости
    19.10.2021, 00:42
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Новые эпизоды культового советского анимационного сериала "Ну, погоди!", призванные стать перезапуском одного из самых известных отечественных мультфильмов, планируется представить уже в декабре.

Фото: Кадр видео YouTube
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Совета директоров киностудии Юлиану Слащеву. "Это первая половина декабря 2021 года", - конкретизировала она, отвечая на вопрос о возможной дате премьеры шоу.

"Союзмультфильм" начал работать над проектом в прошлом году, заверяя, что новый сериал оставит одну из основ оригинала - вести осмысленные диалоги звери в нем по-прежнему не будут. Как старые персонажи - Волк и Заяц, так и новые - Барсук Тим, Ежик Шу и фитоняша Косуля Уля.

Причем с артистами, которые озвучат протагонистов, в компании давно определились - комик Гарик Харламов будет рычать за Волка, а шоумен Дмитрий Хрусталев - пищать за Зайца.

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