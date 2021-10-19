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19.10.2021 12:50
Рубрика: Власть

Правительство утвердило правила блокировки связи в колониях и СИЗО

Текст: Татьяна Замахина
Если в СИЗО или колонии обнаружат, что заключенные незаконно пользуются мобильной связью, то руководство должно обратиться к оператору связи в целях блокировки. Как будет действовать этот механизм, определило правительство РФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кабмин утвердил правила взаимодействия органов ФСИН с сотовыми операторами для блокировки связи в учреждениях уголовно-исправительной системы, если ею пользуются заключенные. Если это выявят, то руководитель учреждения должен направить оператору уведомление о прекращении оказания услуги. Решение руководитель должен принять не позднее 24 часов с момента обнаружения незаконного пользования связью.

Фото: iStock
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После этого оказание услуг связи по указанным абонентским номерам должно обязательно быть прекращено в срок не позднее трех суток с момента получения решения. При этом срок, на который будет отключен абонент, определяет глава учреждения.

Напомним, что в феврале нынешнего года был принят закон, который позволит ФСИН инициировать блокировку номеров мобильной связи в тюрьмах и СИЗО. Это, по оценке авторов, поможет закрыть "колл-центры" банков на "зоне". Глава профильного комитета ГД по безопасности Василий Пискарев заявлял, что жертвами таких дельцов чаще всего становятся пенсионеры и пожилые люди. Кроме совершения мошенничеств, телефоны в местах лишения свободы могут использоваться также для оказания давления на свидетелей, координации действий находящихся на свободе членов ОПГ, говорил депутат.

Власть Работа власти Внутренняя политика Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Правительство Минюст ФСИН Тюремная реформа

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