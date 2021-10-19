Правительство утвердило правила блокировки связи в колониях и СИЗО

Если в СИЗО или колонии обнаружат, что заключенные незаконно пользуются мобильной связью, то руководство должно обратиться к оператору связи в целях блокировки. Как будет действовать этот механизм, определило правительство РФ.

Кабмин утвердил правила взаимодействия органов ФСИН с сотовыми операторами для блокировки связи в учреждениях уголовно-исправительной системы, если ею пользуются заключенные. Если это выявят, то руководитель учреждения должен направить оператору уведомление о прекращении оказания услуги. Решение руководитель должен принять не позднее 24 часов с момента обнаружения незаконного пользования связью.

После этого оказание услуг связи по указанным абонентским номерам должно обязательно быть прекращено в срок не позднее трех суток с момента получения решения. При этом срок, на который будет отключен абонент, определяет глава учреждения.

Напомним, что в феврале нынешнего года был принят закон, который позволит ФСИН инициировать блокировку номеров мобильной связи в тюрьмах и СИЗО. Это, по оценке авторов, поможет закрыть "колл-центры" банков на "зоне". Глава профильного комитета ГД по безопасности Василий Пискарев заявлял, что жертвами таких дельцов чаще всего становятся пенсионеры и пожилые люди. Кроме совершения мошенничеств, телефоны в местах лишения свободы могут использоваться также для оказания давления на свидетелей, координации действий находящихся на свободе членов ОПГ, говорил депутат.